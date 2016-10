Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäellä liikenneonnettomuus — tapahtumapaikka Heikkilässä Luumäellä on sattunut tieliikenneonnettomuus. Pelastustoimen mediatiedotteen mukaan tapahtumapaikka on Heikkilässä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 16.52, mutta ketään ei toistaiseksi ole tavoitettu kommentoimaan. Kaakkois-Suomen tilannekeskuksesta sanotaan, että poliisi on matkalla tapahtumapaikalle. Etelä-Saimaa uutisoi tapahtuneesta heti, kun lisätietoa on saatavilla. Muokattu kello 17.47: tapahtumapaikka Heikkilä. Lue koko uutinen:

