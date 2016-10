Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunginteatteri ajautumassa tappiokierteeseen — lipputulot eivät riitä 1,3 miljoonan euron vuokraan, vaikka kaikki näytökset myytäisiin loppuun Lappeenrannan kaupunginteatteri on taloudellisessa pattitilanteessa. Vaikka teatteri onnistuisi saamaan katsomot täyteen, rahat eivät silti riittäisi vuokran maksuun. — Ilman toimenpiteitä teatteri ajautuu jatkuvaan tappiokierteeseen, sanoo kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry. Pötry esittää kulttuurilautakunnalle, että teatterin puuttuvat rahat hankitaan säästämällä kulttuuritoimen muilta aloilta. Säästöihin kuuluisivat muun muassa Ratsuväkimuseon lakkauttaminen ja kesäteatterista luopuminen. — Virkamiehenä minun on esitettävä säästöjä, mutta poliittisten päättäjien on tehtävä ratkaisut. Kaupunginteatterin tilanteeseen ei kuitenkaan ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Uuden teatteritalon vuokrakustannukset ovat noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Jos teatteri saisi myytyä kaikki näytöksensä loppuun, lipputuloja voisi parhaimmillaan kertyä 1,1 miljoonaa. Toisin sanoen edes 100-prosenttinen täyttöaste ei riittäisi kattamaan korkeaa vuokraa. Todellisuudessa 50-prosenttinen täyttöastekin on Lappeenrannassa haaste. Lipputulojen pitäisi kuitenkin kattaa myös esityksiin liittyvät kustannukset, kuten vierailevat ohjaajat, näyttelijät ja tekijänoikeusmaksut. Uuden teatterin avajaisvuosi on Pötryn mukaan osoittanut käytännössä, että on epärealistista kuvitella, että teatterin lipunmyynnistä ja tilojen ulosvuokrauksesta tulisi jatkossakaan tarpeeksi tuloja vuokran hoitamiseen. Tänä vuonna teatteri jää lähes 700 000 euroa miinukselle budjetoidusta. Näillä näkymin jäljelle jää vain kaksi vaihtoehtoa. Joko teatterille on annettava lisää määrärahaa tai kulttuurin muiden alojen on jatkuvasti säästettävä teatterin kustannuksella. Kulttuurin mahdolliset säästökohteet ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niillä pystytä jatkuvasti kattamaan teatterin tappioita. Lappeenrannan kulttuurilautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona 12.10. Kulttuuritoimenjohtaja esittää lautakunnan harkittavaksi seuraavia säästöjä: Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen (12 000 €) taiteilijoiden ja maahanmuuttajien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen (60 000€) kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen (45 000€) kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20%:lla (196 000€) Saimaa Sinfoniettan yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän jättäminen täyttämättä (75 000€) Mahdolliset säästöt olisivat yhteensä 222 000–388 000 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/08/Lappeenrannan%20kaupunginteatteri%20ajautumassa%20tappiokierteeseen%20%E2%80%94%20lipputulot%20eiv%C3%A4t%20riit%C3%A4%201%2C3%20miljoonan%20euron%20vuokraan%2C%20vaikka%20kaikki%20n%C3%A4yt%C3%B6kset%20myyt%C3%A4isiin%20loppuun/2016121348635/4