Etelä-Saimaa: Kommentti: Eikö kukaan laskenut teatterin rahoja? Lappeenrannan kaupunginteatterin taloustilanne saa lappeenrantalaisen haukkomaan henkeä. Perusasetelma on tämä: vaikka teatterin kaikki näytökset myytäisiin täyteen, lipputuloilla ei kateta lähellekään edes vuokramenoja. Uuden teatteritalon vuokrakustannukset ovat noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Vaikka kaikki teatterin katsomot tulvisivat katsojia, lipputuloja kertyisi parhaimmillaankin vain 1,1 miljoonaa euroa. Ja talon vuokran lisäksi pitäisi maksaa vielä aikamoinen tukku henkilöstökuluja ja muita menoja! Eikö kukaan todellakaan ole laskenut perusasioita? Tilannetta ei voi laittaa sen piikkiin, että katsojamäärät olisivat jääneet odotetusta. Sen sijaan kyse on käsittämättömän huonosta talousvalmistelusta. Vuokrakin kuulostaa uskomattomalta. Yli 100 000 euroa kuukaudessa on kaikilla mittareilla tarkasteltuna hirveän paljon rahaa. Osaamattomat päätöksentekijät ovat toimineet epäreilusti sekä teatterin tekijöitä että kuntalaisia kohtaan. Sössiminen vaikuttaa teatterin toimintaedellytyksiin merkittävästi. Taloussotku huonontaa teatterin mainetta, vaikka siellä tehtäisiin maailman parasta teatteria. Eeva Sederholm eeva.sederholm@esaimaa.fi Kirjoittaja on Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

