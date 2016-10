Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunginjohtajan yllätysveto: Ukonniemen koulu putosi pois listoilta Imatralla Imatran koulujen keskittäminen kolmeen yksikköön etenee kaupungintalon seinien sisäpuolella. Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kolmen kampuksen mallin hallinnollinen yhdistäminen tehdään välittömästi. Yllättävin käänne asian valmistelussa on tapahtunut koulukeskusten sijoittelun suhteen. Lintunen on kääntämässä selkänsä Ukonniemi-vaihtoehdolle ja kampuksia sijoitetaan uusimmassa ehdotuksessa Vuoksenniskalle, Kosken koulun yhteyteen ja Mansikkalaan. Aiemmissa esityksissä Ukonniemi on ollut vaihtoehtona Mansikkalalle. Erityisesti virkamiesten puolustama Ukonniemi on saanut heti julkitulonsa jälkeen imatralaisilta enimmäkseen tyrmistyneen vastaanoton. Uuden koulutilan sijoittamista Lammassaarentien varteen on palautteessa pidetty kaupunkirakennetta hajottavana. Koulujen keskittämisessä ensimmäisenä työn alle otetaan esityksen mukaan Vuoksenniska, jonne paineita tuo Virasojan koululaisten väistötilojen sijoittaminen. Kaupunginhallitus on linjannut jo aiemmin, että virasojalaiset aloittavat syksyllä 2018 koulunsa Vuoksenniskan koulun yhteydessä uusissa tiloissa. Esityksen mukaan Mansikkalassa selvitykset jatkuvat. Uuden kampuksen perustamiseen vaikuttaa nykyisten, Linnalan kentällä olevien parakkien vuokra-aika. Koulukeskusta suunnitellaan Mansikkalaan yhdessä keskitetyn vuorohoidon yksikön kanssa. Lue koko uutinen:

