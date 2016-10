Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvivaaramerkkien paikat elävät syksyn aikana Kaakkois-Suomeen tulee lisää hirvien liikkumisesta varoittavia merkkejä. ELY-keskus tarkistaa nykyisten merkkien sijoittelua. Uusia merkkejä tulee maltillinen määrä syksyn ja alkutalven aikana. ELY-keskuksen liikennejärjestelmävastaavan Jussi Kailaston mukaan uusia merkkejä on tulossa maltillisesti. — Merkkejä ei saa olla liikaa, koska silloin niihin ei osata enää kiinnittää huomiota, Kailasto sanoo. ELY-keskus on käynyt yhdessä alueellisten riistanhoitoyhdistysten kanssa läpi hirvivaarapaikkoja. Piireillä on Kailaston mukaan paras näppituntuma siihen, miten hirvet liikkuvat ja miten niiden reitit ovat muuttuneet aikaa myöten. — Kuuntelemme ensin riistanhoitoyhdistysten ehdotukset ja katsomme miten ne käyvät yhteen hirvionnettomuustietojen kanssa. Lopulta tutkimme maastossa paikat ennen merkkien sijoittamista tai siirtämistä. Lue koko uutinen:

