Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvet käyttäytyvät liikenteessä arvaamattomasti — katso videolta miten Liikenneturvan Mikkelin yhteispäällikön Eini Karvosen mukaan autoilija voi omilla toimillaan vaikuttaa todennäköisyyteensä joutua hirvikolariin. — Nopeuden alentaminen on kaikista tärkeintä. Toisekseen hirvivaroitusmerkit kannattaa huomioida. Vaikka merkki olisi ollut paikoillaan pitkään, niin sillä on silti merkitystä, Karvonen kertoo. Karvonen myös kehottaa käyttämään kaukovaloja oikeaoppisesti pimeällä kelillä. Lisäksi hän kertoo hirvien käyttäytyvän välillä arvaamattomasti tiellä. — Kiima-aikaan ne voivat käyttäytyä epätyypillisesti. Hirvipilli on jo kahdeksankymmentäluvulta tuttu autoon kiinnitettävä lisävaruste, joka tuottaa ajettaessa hirviä karkottavaa ääntä. Karvonen suhtautuu pillin toimintaan varauksella. — Osa pitää sitä hyvänä keksintönä, osan mielestä se ei toimi ollenkaan. Hirvipilli nousee säännöllisesti esille. Mielestäni pillin toiminnassa on liikaa muuttuvia tekijöitä, kuten sää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/08/Hirvet%20k%C3%A4ytt%C3%A4ytyv%C3%A4t%20liikenteess%C3%A4%20arvaamattomasti%20%E2%80%94%20katso%20videolta%20miten/2016521349728/4