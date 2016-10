Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirmumyrsky tappanut Haitissa ainakin 900 ihmistä — kymmeniätuhansia jäänyt kodittomiksi Hirmumyrsky Matthew on tappanut Haitissa ainakin noin 900 ihmistä, ja todennäköisesti kuolleita löytyy paljon lisää. Vähintään kymmeniätuhansia on jäänyt kodittomiksi. Hirmumyrsky riepotteli yli kymmenen miljoonan asukkaan Haitia tiistain ja keskiviikon aikana ennen etenemistään Kuuban itäosien ja Bahamasaarten yli kohti Yhdysvaltoja. Tuhojen laajuus paljastuu hitaasti Amerikan köyhimmässä valtiossa, jossa myrsky katkoi tiet ja tietoliikenneyhteydet maan syrjäisiin kolkkiin. — Ihmiset ovat menettäneet kaikkensa, kertoo kehitysyhteistyö- ja lähetystyöntekijä Marja Lindvist HS:lle sähköpostitse. Hän työskentelee miehensä Risto Lindqvistin kanssa pääkaupunki Port-au-Princen kupeessa sijaitsevassa Cité Soleil舗ssa, jota pidetään läntisen pallonpuoliskon köyhimpänä ja vaarallisimpana slummina. Siellä asuu satojatuhansia ihmisiä ilman jäte- tai vesihuoltoa. — Niin sanotut slummikodit ovat joko kokonaan tai puoliltaan veden peitossa — eivät ihmiset niissä voineet myrskyltä suojautua. Jotkut kiipesivät hökkeliensä päälle, mutta kun tuuli riuhtoi teräviä pellinpalasia lentoon, oli ihmisten henki vaarassa. YK arvioi, että noin 350 000 haitilaista tarvitsee apua myrskytuhojen takia. — Luulisin, että tulevien neljän tai viiden päivän kuluessa meillä on parempi kuva vaikutuksista ja kuolleiden määrästä, sanoi YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman Haitin-johtaja Carlos Veloso Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle. Veloson mukaan pahimmin kärsineisiin kaupunkeihin pääsee vain meri- tai ilmateitse. Lauantaina hirmumyrsky Matthew oli heikentynyt ja edennyt pitkin Yhdysvaltain koillisrannikkoa, jossa yli miljoona Floridan osavaltion asukasta jäi ilman sähköä. Miljoonia yhdysvaltalaisia on evakuoitu, ja kaupunkeihin on asetettu ulkonaliikkumiskieltoja. Floridassa viisi ihmistä oli kuollut myrskyn seurauksena, kertoi uutistoimisto AFP. — Seuraavan 36 tunnin aikana on hengenvaarallinen tulvariski Floridan koillisrannikolla, Georgian rannikolla, Etelä-Carolinan rannikolla ja Pohjois-Carolinan rannikolla, Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat AFP:n mukaan.

