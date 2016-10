Uutinen

Etelä-Saimaa: Virasoja valmistelee koululakkoa Imatralle — vanhempaintoimikunta ei hyväksy koululaistensa hajauttamista kahteen paikkaan Kiistely Virasojan suljetun koulun oppilaiden korvaavista koulunkäyntitiloista voi johtaa koululakkoon Imatralla. Virasojan koulun vanhempaintoimikunta on tutkimassa lakkohalukkuutta. Oppilaiden huoltajille on jaettu tiedote, missä heidän toivotaan kertovan kantansa lakon aloittamiseen 10. lokakuuta mennessä. — Jos enemmistö vanhemmista ilmoittaa lähtevänsä lakkoon mukaan, voimme toimia hyvinkin nopeasti, Virasojan vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Riikka Lautamies kertoo. Lautamiehen mukaan nopeimmillaan koululaisten mahdollinen lakko voidaan aloittaa jo ensi viikolla, kunhan kaupungille on saatu tehtyä siitä asiaan kuuluvat ilmoitukset. Lautamiehen mukaan Virasojan vanhemmat eivät tule hyväksymään koulun oppilaiden hajauttamista kahteen eri paikkaan. — Kaupungin pohjoispäässäkin koulua pitäisi voida käydä tasa-arvoisesti, Lautamies toteaa. Tasa-arvoon kuuluu Lautamiehen mukaan kaikille yhteinen koulutila. Sellainen ratkaisu ovat tässä tilanteessa Vuoksenniskan koulumäelle pystytettävät moduulit, Lautamies sanoo. — Virasojalaiset ovat olleet hyvin yhteisöllisiä. Hajautus veisi oppilailta tuttuja kavereita, ja todennäköisesti myös tuttuja opettajia, Lautamies näkee. Toistaiseksi virasojalaiset käyvät koulua Havurinteen väistötiloissa, mitkä on määrätty suljettaviksi vuoden loppuun mennessä. Kaupungin hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus ovat olleet eri mieltä seuraavista tilaratkaisuista. Hallitus jakaisi oppilaat Linnalan parakkikylän ja Vuoksenniskan koulun kesken. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/07/Virasoja%20valmistelee%20koululakkoa%20Imatralle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89vanhempaintoimikunta%20ei%20hyv%C3%A4ksy%20koululaistensa%20hajauttamista%20kahteen%20paikkaan/2016521348687/4