Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaari, Savitaipale, Luumäki ja Lemi pohtivat mahdollista seurakuntien yhdistämistä Keskustelu Länsi-Saimaan neljän seurakunnan kirkkoneuvostoissa ja -valtuustoissa sekä kylänraiteilla tulee olemaan syksyn aikana vilkasta. Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat päättävät tammikuuhun mennessä, aloittavatko ne liitosneuvottelut, kuten Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti Raimo Turunen esittää. Hän teki esityksensä tutkailtuaan seurakuntien jäsenkehitystä, toimintaa, taloutta ja hallintoa, niiden tulevaisuuden näkymiä ja yhteistyön eri muotoja. Jäsenmäärän lasku ja talous ovat seurakuntien suurimmat haasteet, joihin Turusen mukaan paras vastaus olisi seurakuntaliitos. Luonteva ajankohta liitokselle olisi vuosi 2019, syksyn 2018 seurakuntavaalien jälkeen. Turunen arvioi, että toimintamuutokset eivät ainakaan heti alkuun olisi mitenkään merkittäviä. — Jumalanpalveluksia pidettäisiin varmasti jokaisessa kirkossa, mutta niiden alkamisaikoihin tulisi muutoksia. Turusen esitys tulee nyt seurakuntien kirkkoneuvostojen ja sitten kirkkovaltuustojen käsittelyyn. Lemin kirkkovaltuusto saa asian eteensä joulukuun 5. päivän kokouksessaan, kirkkoherra Lea Karhinen kertoo. — Myönteinen päätös liitosselvityksen tekemisestä ei merkitse seurakuntaliitosta. Siitä päätetään vasta selvityksen jälkeen, hän korostaa. Taipalsaaren seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanna Kuivanen haluaa katsoa kymmenen vuoden päähän vuoden tai kahden sijasta. — Seurakunnan tila ei ole nyt huonoin neljästä, mutta joitakin ratkaisuja meidänkin on tehtävä, hän sanoo. Kuivasen mukaan neljän maalaisseurakunnan toimintakulttuurit ovat hyvin samanlaiset. Siksi Länsi-Saimaa tuntuu luontevalta yhteistyösuunnalta, vaikka Taipalsaari tavallaan Lappeenrannan lähiö onkin. Taipalsaaren kirkkoneuvosto saa liitosselvitysesityksen käsiteltäväkseen ensi tiistaina. Epävirallisia palavereja aiheen tiimoilta on jo käyty. — Mielipiteitä on esitetty puolesta ja vastaan, Kuivanen toteaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/07/Taipalsaari%2C%20Savitaipale%2C%20Luum%C3%A4ki%20ja%20Lemi%20pohtivat%20mahdollista%20seurakuntien%20yhdist%C3%A4mist%C3%A4/2016121344920/4