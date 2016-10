Uutinen

Etelä-Saimaa: Psykoterapiakeskus Vastaamo ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden markkinointiosuuskunta yhteistyöhön Psykoterapiakeskus Vastaamo ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Lux aloittavat yhteistyön. Yhteistyön tarkoitus on lappeenrantalaisten opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen. Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio sanoo tiedotteessa, että kehittämällä tietoisuutta mielenterveydestä ja sen hoitomahdollisuuksista voidaan saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä.— Sekä välttää turhaa inhimillistä kärsimystä, hän lisää.Vastaamon tiedotteessa muistutetaan, että hoitamatta jääneet mielenterveysongelmat estävät nuoria hyödyntämästä heillä olevia kykyjä täysimääräisesti. Suurin osa elämää rajoittavista häiriöistä olisi kuitenklin hoidettavissa.Markkinointiosuuskunta Luxin jäsen Aurora Talvi puolestaan sanoo, että he ovat innoissaan mahdollisuudesta tehdä tällaista yhteistyötä.— Olemme valmiina rikkomaan vanhoja käsityksiä mielenterveydestä, markkinoinnista ja mainonnasta.Yhteistyön tavoitteena on kehittää Lappeenrannassa nuorten mielenterveyden edistämisen toimintamalli, jota voi jatkossa viedä muillekin korkeakoulupaikkakunnille.Psykoterapiakeskus Vastaamo aloitti toimintansa Lappeenrannassa syksyllä. Se työllistää kaikkiaan 190 mielenterveyden ammattilaista, joista 13 psykoterapeuttia toimii Lappeenrannan toimipisteessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/07/Psykoterapiakeskus%20Vastaamo%20ja%20Saimaan%20ammattikorkeakoulun%20opiskelijoiden%20markkinointiosuuskunta%20yhteisty%C3%B6h%C3%B6n/2016121344643/4