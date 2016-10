Uutinen

Etelä-Saimaa: Pasi Riihelä luotsaa nuorta Namikaa koripallokauteen: ”Olemme yllätysvalmiita” Namika Lappeenranta suuntaa koripallokauteen rajusti uudistuneena. Joukkue menetti syömähampaansa, kun Visa Tarjanne, Otto Markkanen, Timi Puittinen, Vili Kaijansinkko ja Daniil Karvanen eivät ole enää mukana. Uusista pelaajista varsinkin Karl Engelvuori ja Semi Laine ovat kelpo pelaajia Namikalle ja koko 1. divisioona B:hen. Järein vahvistus löytyi silti omasta takaa, kun neljän liigakauden Anttoni Tapio palasi Namikaan välivuoden jälkeen. Namika aloittaa kautensa miesten 1. divisioona B:ssä sunnuntaina, kun sen vieraaksi Lappeenrannan urheilutalolle saapuu Turun NMKY. Sarjasta on luvassa tasainen, sillä viime kauden jättiläiset, Lahti Basketball ja Espoo Unitediksi muuttunut Tapiolan Honka, nousivat 1. divisioona A:han. — Olemme yllätysvalmiita, Namikan päävalmentaja Pasi Riihelä toteaa. Namikan joukkue on varsin pienikokoinen ja nuori. — Kaikki ymmärtävät, että meillä on paljon töitä tehtävänä. Viidellä viittä vastaan -harjoittelua olemme saaneet tehdä toistaiseksi aika vähän. Namikan pidemmän aikajänteen tavoite on nostaa edustusjoukkueen tasoa auttamalla omia nuoria pelaajia kehittymään. — Urheilijan pitää tehdä itse ihan älytön määrä töitä, jos hän haluaa tulla parhaaksi pelaajaksi. Kukaan valmentaja ei pysty tekemään sitä hänen puolestaan. Sen pitää lähteä urheilijasta. Pitää olla tiikerin katse, jotta pystyy menemään oikeasti pitkälle, Riihelä muistuttaa. Riihelä valittiin peliurallaan kolme kertaa Korisliigan vuoden pelaajaksi. 17-vuotiaat Gleb Sokolov ja Karo Puittinen saivat peliaikaa edustusjoukkueessa jo viime kaudella. Tällä kaudella kaksikko auttaa edelleen Namikan A-poikien joukkuetta valtakunnallisessa 1. divisioonassa. — Toivon, että he ottaisivat jo entistä isompaa roolia myös edustusjoukkueessa. Yksi Namikan tavoitteista on juniorimäärän kasvattaminen. — Tänä vuonna mikropoikia, tenavia, on aiempia vuosia enemmän. Sieltähän se kaikki lähtee. Olemme menossa parempaan suuntaan, mutta urheiluseuratyö on kestävyysurheilua. Mitään ei tapahdu hetkessä. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/07/Pasi%20Riihel%C3%A4%20luotsaa%20nuorta%20Namikaa%20koripallokauteen%3A%20%E2%80%9DOlemme%20yll%C3%A4tysvalmiita%E2%80%9D/2016121348861/4