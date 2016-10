Uutinen

Etelä-Saimaa: Pamela Tolakin on kärsinyt huonosta itsetunnosta — nyt näyttelijä kannustaa nuoria tavoittelemaan unelmiaan Näyttelijä Pamela Tola vieraili Taavetin, Joutsenon, Kimpisen ja Lauritsalan kouluissa keskiviikkona ja torstaina. Tola puhui kahdeksasluokkalaisille kannustavia sanoja itseen uskomisesta ja unelmien tavoittelusta Lasten ja nuorten säätiön dreams-kiertueella. Yhdeksänvuotiaasta saakka näyttelijäksi halunneelle Tolalle haaveammatin saavuttaminen ei ole ollut itsestäänselvyys. — Minulla oli itsetunto-ongelmia. Joskus oli vaikea uskoa itseen ja siihen, että on tarpeeksi hyvä. Mutta minussa on aina ollut niin paljon intoa, että se on vienyt eteenpäin, Tola kertoo. Tolan elämäntarina kosketti erityisesti Kimpisen oppilas Pihla Paasolaista, joka haluaa itsekin näyttelijäksi. — Nuorille on tärkeää kertoa, että omiin unelmiin kannattaa uskoa. Heikkona hetkenä minua auttavat erityisesti isän kanssa käymäni rohkaisevat keskustelut, Paasolainen sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

