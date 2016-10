Uutinen

Etelä-Saimaa: Paljonko Kuutostien remontti hidastaa? Kierrätkö sen? Onko vaaratilanteita sattunut? Kuutostien myllääminen ja uusiminen nelikaistaiseksi Lappeenrannan ja Taavetin välillä leimaa maakunnan poikki kulkevaa liikennettä. Mikä on sinun kokemuksesi liikenteen sujumisesta työmaan kyljessä? Kerro kommenttisi alla. Paljonko matka Kouvolaan on hidastunut? Onko työmaaosuuden kautta kulkeva reitti raastanut hermoja? Osa Kouvolaa kauemmas länteen kulkevista on päättänyt kiertää Kuutostien ja suunnannut kulkunsa Haminan kautta. Onko tämä ratkaisu ollut parempi? Perjantaiaamuna henkilöautoilija ajautui ajoradalta tietyömaan puolelle. Oletko sinä havainnut tietyömaasta johtuvia vaaratilanteita tai joutunut sellaiseen? Tien kohennus jatkuu vielä vuoteen 2018 asti. Tänä syksynä suljetaan kuitenkin monia kiertoteitä, ja liikenne selkeytyy. Lue koko uutinen:

