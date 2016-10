Uutinen

Etelä-Saimaa: Laiton koirakauppa Venäjältä lisääntynyt rajusti Venäjältä tuodaan yhä enemmän rotukoiria Suomen pimeille markkinoille. Viime vuonna Vaalimaan tulli käännytti 98 koiraa takaisin Venäjälle, tänä vuonna käännytyksiä oli tehty jo 141 elokuun loppuun mennessä. — Yleisin syy palauttamiseen on puutteet rokotuksissa, lääkityksissä tai kaupallinen tuonti ilman vaadittavaa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, tulliylitarkastaja Mikko Vanhala kertoo. Pääosin venäläiset salakuljettajat onnistuvat tuomaan koiria myös rajan yli. — Emme pysty mitenkään siihen, että tutkisimme jokaisen auton. En uskalla arvioida, kuinka moni koira saadaan rajan yli laittomasti. Koiran kanssa maahan saapuva itänaapuri saattaa ilmoittaa, että eläin on hänen oma lemmikkinsä. — Jos koiraa ei viedäkään takaisin Venäjälle, niin emme voi aina tietää, onko eläin myyty vai lahjoitettu Suomessa. Salakuljettajat löytävät koirille ostajat internetin avulla. — Meillä on tiedossa, että netin kauppapaikoissa on yhä enemmän koiria. Jos koira maksaa 1 000 euroa Suomessa, ja venäläiskoiran saa 200—300 eurolla, niin kyllähän se houkuttaa, Vanhala toteaa. Venäläiselle myyjälle 100—150 euron voitto on puolestaan hyvä raha. Tullissa ei ole tarkkaa tilastoa roduista, mutta Venäjältä tuodaan laittomasti etupäässä suosittuja rotuja, kuten chihuahuajoja. Tiettyjä epäilyjä on rajantakaisesta pentutehtailusta. — Viitteitä laajemmasta salakuljetuksesta on olemassa. Suomalainen saattaa ostaa halvan Venäjältä tuodun rotukoiran silkkaa tietämättömyyttään. Tulli on puhuttanut suomalaisia, jotka ovat olleet vastaanottamassa koiria Vaalimaan ylityspaikalla. Ostajat ovat luulleet, että kaikki on kunnossa, kun koiralla on Venäjän eläinlääkärin rokotus- ja lääkärintodistukset. — Venäjältä tuotavalla koiralla pitää olla Suomen rajaeläinlääkärin tekemät paperit, Vanhala painottaa. Lue koko uutinen:

