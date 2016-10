Uutinen

Etelä-Saimaa: Länsialueen yläkouluikäisille kaksi vaihtoehtoa: Oppilaat joko Lappeen ja Sammonlahden kouluihin tai pelkästään Sammonlahteen Lappeenrannan länsialueen kouluselvitys on valmistunut 7.—9.-luokkalaisten osalta. Selvitystä valmistelleen johtoryhmän raportti esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina 10. lokakuuta.Johtoryhmä on vertaillut kahta vaihtoehtoa. A-vaihtoehdossa länsialueen 7.—9.-luokkalaiset keskitettäisiin kaikki Sammonlahden yhtenäiskouluun. B-vaihtoehdossa opetus jaettaisiin Sammonlahden ja Lappeen yhtenäiskouluihin.Johtoryhmä esittelee vertailunsa tuloksia ja perusteluja raportissaan. Johtoryhmän puheenjohtaja, Lappeenrannan vs. tekninen johtaja Pasi Leimi kertoo kaupungin tiedotteessa, ettei raportissa oteta kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta.Ryhmään on kuului Leimin lisäksi muita kaupungin edustajia, Lappeen ja Sammonlahden koulun rehtorit sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Lappeen Rakennuttajien edustaja.Jos yläkouluikäiset jaettaisiin Lappeen ja Sammonlahden kouluihin, molemmista kouluista tulisi 600—700 oppilaan yhtenäiskouluja. Jos yläkoululaiset keskitettäisiin Sammonlahteen, siitä tulisi noin 1 000 oppilaan koulukeskus.B-vaihtoehdon toteutuessa molempia kouluja pitäisi laajentaa. Sammonlahden koulua laajennetaan joka tapauksessa.Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää länsialueen yhtenäiskouluista yläkouluikäisten osalta marraskuussa.Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa, että länsialueen esi- ja perusopetus keskitetään Sammonlahteen ja Lappeen koululle. Esiopetusta ja kahden ensimmäisen luokan perusopetusta järjestetään myös Kourulan Kuusimäen uudessa päiväkodissa. Lue koko uutinen:

