Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki tekee putkeen yhdeksättä ylijäämäistä tilinpäätöstä Imatran kaupunki lähtee ensi vuoteen vakaalla taloudella. Elokuun loppuun ulottuvassa osavuosikatsauksessa kaupungin investointikykyä kuvaava vuosikate on 10,7 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli tässä vaiheessa 5,6 miljoonaa euroa. Myös maksuvalmius on säilynyt edellisten vuosien tapaan hyvällä tasolla. Kassassa on rahaa 15,6 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Kai Roslakka ei näe loppuvuodessa valtakunnan tason yllätyksiä, jotka voisivat muuttaa yleiskuvaa. Tilivuodesta on tulossa budjetoitua parempi, ja selitys on sama kuin aiempinakin vuosina. Lukuja selittävät satunnaiset tuotot. — Mansikkalassa myytiin kerrostalo ja liiketontti sekä Einonkadun tontti Imatrankoskella, Roslakka listaa tuottoja, jotka ovat tulleet budjetin ulkopuolelta. Ensi vuoden talousarvion lähtökohdaksi on Roslakan mukaan hyväksytty, että verotulot alenevat. Ennuste perustuu Kuntaliiton laskelmille, joita kaikki Suomen kunnat käyttävät taloussuunnittelussaan. Aikaisempien vuosien tapaan toiminnan suunnittelussa on perustana nykyinen kustannustaso. Suurin epävarmuustekijä on Eksote, joka ei vielä tässä vaiheessa ole pystynyt antamaan omia talouslukujaan tulevalle vuodelle. Kaupunkikonsernissa yllätyksiä voi tulla koulukiinteistöissä. Vuoden 2017 positiivinen nettotulos edellyttää Roslakan laskelmissa vähintään kuuden miljoonan euron vuosikatetta, että kaupunki ei velkaannu perusinvestoinneissa. Alkuviikosta kaupunginhallitus kävi läpi ensimmäisen budjettikierroksen. Siinä ensi vuodelle esitettiin investointeja runsaalla kymmenellä miljoonalla eurolla. Valtaosa niistä on kunnallistekniikan korvausinvestointeja. Mukana oli myös puolen miljoonan euron edestä digi-investointeja. Näitä ovat uudistukset, joilla voidaan parantaa kirjaston ja uimahallin sekä urheilutalon palveluja. Tekniikalla lisätään aukioloja aikoina, joina henkilökuntaa ei ole paikalla. Lue koko uutinen:

