Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Vuoksen taitajien osuuskunta koki tällä viikolla jäsenryntäyksen — toiveissa on, että mahdollisimman moni saa jatkossa leivän yhteenliittymän kautta Imatralainen Vuoksen taitajat -osuuskunta on kasvu-uralla. Jäsenmäärä pomppasi tällä viikolla 40:een kymmenen uuden opiskelijajäsenen myötä. — Olemme Etelä-Karjalan suurin käsi- ja taideteollisen alan työnantaja. Laatu on kuitenkin määrää tärkeämpää niin jäsenistössä kuin tuotteissa ja palveluissakin, painottaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Anu Kudjoi. Toistaiseksi jäsenistä kukaan ei työllisty osuuskunnan kautta täysipäiväisesti. — Toive on, että jatkossa mahdollisimman moni saa leivän tätä kautta. Osuuskunnassa on osaajia laidasta laitaan — maalarista ja sisustussuunnittelijoista naurujoogaohjaajaan ja kuvataiteilijaan. Osuuskunta valmistelee nyt järjestyksessä kolmannen pop up -myymälän perustamista joulukaudeksi, tällä kertaa Vuoksenniskan sijasta Imatrankoskelle. Lue koko uutinen:

