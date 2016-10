Uutinen

Etelä-Saimaa: Aleksanteri ja Aleksandra saavat jatkoa Marian aukion laitaan, osuuspankin uusi toimitalo avautuu tammikuun lopulla Etelä-Karjalan osuuspankin uuden toimitalon katutasoon tulee kahvila terasseineen. Marian aukion laitaan tammikuussa avautuva kahvila on jatkoa Lappeenrannassa jo toimiville ja edelleen jatkaville kahviloille Aleksanteri ja Aleksandra. — Olemme todella innostuneita tästä. Paikka on ainutlaatuinen, kertoo Sinikka Ikävalko Aleksanteri Oy:stä. Muut omistajat ovat Leena Vainikka sekä Sonja Kiiski. Aleksanteri ja Aleksandra on sisustettu tyyli- ja retrohuonekaluin, mutta uuteen osuuspankin toimitaloon tulee moderni kahvila. — Sisustus on talon hengen mukainen, mutta tutut, perinteiset tuotteet ovat valikoimassa uusien herkkujen lisäksi, kertoo Ikävalko. Etelä-Karjalan osuuspankki muuttaa uuteen toimitaloon tammikuun lopulla. Toimitusjohtaja Petri Krohnsin mukaan tavoitteena on laajentaa asiantuntijapalvelujen saatavuutta nykyisestä aamukahdeksan ja iltaseitsemän välisestä palveluajasta. — Haluamme jatkossa olla entistä pidempään asiakkaidemme tavoitettavissa niin konttorissa kuin verkkoneuvottelujen avulla, sanoo Krohns. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/07/Aleksanteri%20ja%20Aleksandra%20saavat%20jatkoa%20Marian%20aukion%20laitaan%2C%20osuuspankin%20uusi%20toimitalo%20avautuu%20tammikuun%20lopulla/2016121346883/4