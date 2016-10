Uutinen

Etelä-Saimaa: Vapo tähtää pika-aikataululla teknisten hiilten kasvaville markkinoille Vapo myyn lähes kaikki maa-alueensa ja aikoo käyttää maakaupoista tienaamansa miljoonat uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön johdon keskiviikkona antaman tiedotteen mukaan Vapo tähtää nopealla aikataululla teknisten hiilten kasvaville kansainvälisille markkinoille. Suunnitellun tehdasinvestoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa ja sillä on merkittävä työllisyysvaikutus. Mahdollisia sijoituspaikkoja ovat Haapavesi, Ilomantsi ja Seinäjoki. Ensimmäinen teknisten hiilten tuotantoyksikkö työllistää valmistuttuaan yhteensä noin 200 henkilöä jalostuksessa ja raaka-aineketjussa ja lisäksi rakennusvaiheessa satoja henkilötyövuosia. Ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentamispäätös tehdään vuonna 2017. Teknisillä hiilillä tarkoitetaan muun muassa aktiivihiiltä, hiilikuitua ja hiilimustaa. Aktiivihiiltä voidaan käyttää vesien ja kaasujen puhdistamisessa, hiilikuitua erilaisissa keveissä ja lujissa rakenteissa kuten urheiluvälineissä ja hiilimustaa esimerkiksi väriaineena. Teknisten hiilten maailmanmarkkina on noin 40 miljardia euroa ja viime vuosina kasvanut noin 10 prosenttia vuodessa. Ensi vaiheessa Vapo tähtää Euroopan markkinoille, joka on noin 20 prosenttia maailmanmarkkinoista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/06/Vapo%20t%C3%A4ht%C3%A4%C3%A4%20pika-aikataululla%20teknisten%20hiilten%20kasvaville%20markkinoille/2016121340832/4