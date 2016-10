Uutinen

Vapo myy maansa. Myyntiin on tulossa noin satatuhatta hehtaaria soita,metsiä ja joutomaita. Etelä-Karjalassa Vapolla on myyntiin tulevia maa-alueita yhteensä noin 2 000 hehtaaria eli pari prosenttia kaikesta myyntiin tulevasta maasta. — Turvetuotannossa olevia soita meillä on Etelä-Karjalassa suurehkoina kokonaisuuksina Luumäellä ja Lappeenrannassa. Reservialueita löytyy ainakin Lappeenrannasta ja Rautjärveltä, alueen operaatiopäällikkö Pekka Kukkonen kertoo. Vapo ei Kukkosen mukaan lopeta turvetuotantoa. Myytävät tuotantoalueet on tarkoitus jatkossa vuokrata tarpeen mukaan turvetuotantoon niiden uusilta omistajilta. Vapo aikoo kerätä maakaupoilla useita satoja miljoonia euroja. Soiden lisäksi myynnissä on metsää ja maatalouskäyttöön sopivia maa-alueita. Esimerkiksi Lappeenrannassa on parhaillaan myynnissä Kiialansuolla reilun sadan ja Pelkosensuolla vajaan sadan hehtaarin metsäalat. Turvetuotannossa Vapolla oli viime kesänä noin 35 000 hehtaaria, joista kolmasosa oli vuokrattu ulkopuolisilta maanomistajilta. Yksi peruste maiden myyntiin on se, että suurin osa Vapon omista turvetuotantoon soveltuvista soista on Itä- ja Pohjoissuomessa. Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että uusien turvetuotantolupien saaminen oikeisiin maatieteellisiin kohteisiin on vaikeutunut viime vuosien aikana. Kukkosen mukaan paljon tilaa vaativaa turvetta ei ole kannattavaa kujettaan pitkiä matkoja. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa omistusjärjestely, jossa Vapo luopuu lähes kaikesta maanomistuksestaan siten, että se voi jatkaa vuokralaisena aikaisemmin omistamiensa maiden hyödyntämistä. Yhtiön liiketoimintajohtajan Pasi Koiviston mukaan tavoitteeksi on asetettu, että Vapon maat myydään ensi kesän aikana. Hän myös korostaa, että yhtiö täyttää turvetuotantoon liittyvät velvoitteensa. — Maanomistusrakenteen mahdollinen muutos ei muuta voimassa olevia maihin kohdistuvia käytäntöjä. Vapo vastaa tuotantoalueista nyt ja tulevaisuudessa aivan samalla tavalla maanomistusmuodosta riippumatta, Koivisto vakuuttaa yhtiön julkaisemassa tiedotteessa. Koiviston mukaan Vapo hakee tuotantoluvat, vastaa vesienkäsittelyjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä lupaehtojen mukaisista tarkkailuvelvoitteista myös jatkossa. Vapon partnerina maakaupoissa toimii Sisu Partners Oy.

