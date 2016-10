Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanha hirsitalo paloi Vuoksenniskalla, sisätilat tuhoutuivat perusteellisesti 1,5-kerroksinen hirsitalo vaurioitui tulipalossa Imatran Vuoksenniskalla keskiviikkoiltana. Vuoksenniskantietä ohi ajanut autoilija soitti hätänumeroon näkemistään savusta ja liekeistä kello 22.12. Palomestari Arto Suomalainen kertoo, että vanhan hirsitalon sisätilat tuhoutuivat aika totaalisesti. Talon sisätilat kärsivät tuli-, savu-, ja vesivahinkoja. — Taloa on vaikea saada kuntoon ilman isoja kustannuksia. Paikkoja jouduttiin aukomaan ja siellä on märkää. Rakennus kärsi savuvahinkoja kauttaaltaan. Palovahingoista huolimatta talon rakenteet kestivät paloa hyvin. Suomalaisen mukaan vanhat hirret eivät syty kovin helposti tuleen. Suomalaisen mukaan talo oli asuttu, mutta ketään ei ollut kotona. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan talo on vanhoja VR:n hirsitaloja, jotka ovat sittemmin siirtyneet yksityisomistukseen. Palon syttymissyy ei tällä hetkellä ole tiedossa. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Lue koko uutinen:

