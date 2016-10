Uutinen

Etelä-Saimaa: Työterveyshuolto kärsii lääkäripulasta, Eksoten ja kaupungin työntekijät joutuvat hakeutumaan terveyskeskukseen Etelä-Karjalan Työkunnolla ei ole antaa akuuttiaikoja. Muun muassa Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin työntekijöitä kehotetaan kääntymään Työkunnon sijaan sairaustapauksissa terveyskeskusten ja yksityisten lääkäriasemien puoleen. Työkunto kärsii kroonisesta ja hiljattain vielä äkkiä pahentuneesta lääkäripulasta. Työkunto ilmoittaa nettisivuillaan akuuttiaikojen puutteesta Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla. — Kyllähän asiakkaat ovat vihaisia siitä, että joutuvatkin menemään terveyskeskukseen. Eivätkä esimerkiksi terveysalan ihmiset mielellään itse maksaisi palvelusta, jota itsekin tarjoavat, kuvailee Työkunnon ylilääkäri Kirsti Hupli. Jos työterveyshoitaja niin arvioi, voi Huplin mukaan poikkeustilanteissa saada jopa maksusitoumuksen lääkäriin muualle. Työkunnon asiakasyrityksillä on 14 000 työntekijää. Hupli sanoo Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin sallivan vajavaisen lääkäripalvelun. Potilasasiakkaat taas odottavat saavansa hoitoa myös akuuttisairauksiinsa. Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi sanoo kaupungin ymmärtävän tilanteen sitä taustaa vasten, että työterveyslääkäreitä on vaikea saada koko maassa. — Tilanne joudutaan myöntämään ja hyväksymään, mutta en missään tapauksessa halua vähätellä tätä asiaa. Harmihan se on. Eksoten hallinto- ja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen sanoo työntekijöiltä tulevan palautetta tilanteesta. — Tavoitteena olisi saada palvelu toimimaan. Lappeenrannan kaupungin työntekijät voivat olla poissa töistä omalla ilmoituksella seitsemän kalenteripäivää ja Eksoten työntekijät viisi. Lappeenrannan henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi sanoo omailmotuskäytännön vähentäneen sairauspoissaoloja. Kaupunki jopa saattaa harkita omailmoituspäivien määrän nostamista yhdeksään. Lue koko uutinen:

