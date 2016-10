Uutinen

Etelä-Saimaa: Taistelutarinat-kuvasarja kertoo perheistä, jotka kamppailevat lapsen syöpää vastaan – näyttely avautui Etelä-Karjalan keskussairaalassa Etelä-Karjalan keskussairaalassa avautui tällä viikolla valokuvanäyttely Taistelutarinat. Lari Järnefeltin valokuvasarja kertoo perheistä, jotka taistelevat lapsen syöpää vastaan. Syöpä ei ole koetellut valokuvaajan omaa lähipiiriä, mutta hän muistaa aina ensikosketuksensa aiheeseen. Järnefelt osui lasten syöpäjärjestön Sylvan tuolitapahtumaan. Punaiset tuolit symboloivat syöpään sairastuneita tyttöjä, siniset poikia ja valkoiset sairauteen menehtyneitä lapsia. — Törmäsin siellä yllättäen myös tuttavaani, joka kertoi lapsensa sairaudesta, Järnefelt sanoo. Freelance-kuvaaja meni seuraavana päivänä studiolleen, mutta ei saanut töitä tehdyksi asian pyöriessä päässä. — Lopulta päädyin soittamaan Sylva-järjestöön kysyäkseni, olisiko mitään tapaa, miten voisin auttaa. Järnefelt oli studiossaan kuvannut aiemminkin lapsia ja perheitä. Entä jos hän tarjoaisi syöpälasten perheille pienen irtioton arjesta kutsumalla heidät perhekuvauksiin pitämään hauskaa? Lopputulos oli paljon muutakin kuin hauskanpitoa. Taistelutarinat kertoo tavallisista perheistä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan lapsen syövän. Kuvan pääosassa on lapsi, mutta koko perhe seisoo voimakkaana lapsen taustalla. Jokaisen kuvan yhteydessä on tarina, jonka perhe on itse kertonut. — Vaikuttavinta tässä projektissa on ollut nähdä se voima, joka ihmisistä löytyy, kun se on pakko löytyä. Niin lapsista kuin aikuisista, Järnefelt sanoo. Kuvat ovat puhutelleet paljon muitakin kuin syöpälasten perheitä. Taistelutarinat-sarja muun muassa voitti ylivoimaisesti tämän vuoden Fotofinlandia-kilpailun yleisöäänestyksen. Taistelutarinat-näyttelyyn voi tutustua Etelä-Karjalan keskussairaalassa 28. lokakuuta asti. Lue koko uutinen:

