Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalus sai kahden ottelun pelikiellon ja on poissa SaiPan illan kokoonpanosta SaiPan puolustaja Lauri Taipalus on saanut jääkiekkoliigan kurinpitäjältä kahden ottelun pelikiellon. Taipalus taklasi ottelussa JYPiä vastaan Joel Sundia ja sai päähän kohdistuneesta taklauksesta pelirangaistuksen.Taipalus on poissa pelistä tämän illan TPS-ottelusta sekä lauantain ottelusta SaiPa—Pelicans.SaiPa lähtee illan otteluun TPS:ää vastaan pitkälti samalla kokoonpanolla kuin Tampereella CHL-ottelussa. Hyökkääjänä pelannut Kalle Maalahti palaa puoilustajaksi ja maalilla jatkaa nollapelin pelannut Jussi Olkinuora. Lue koko uutinen:

