Etelä-Saimaa: Sähköautoilija säästää jopa tuhansia euroja vuodessa Sähköautolla ajava voi säästää autoilukustannuksissa tuntuvasti. Imatralla asuva, Lappeenrannassa töissä käyvä Petri Laasonen osti Nissan Leafinsa kaksi ja puoli vuotta sitten. Hän ajaa vuodessa keskimäärin 30 000 kilometriä. Entiseen dieselautoon verrattuna säästöä on kertynyt vuosittain 3 000 euroa. Uusi sähkökärry on täysmittainen perheauto. Laasonen on töissä sähkölaitteita valmistavassa Visedo-yhtiössä ja taitaa kilowattitunnit ja laskelmat. Hän on laskenut autonsa kulutuksen olevan vuoden aikana keskimäärin 16 kilowattituntia sadalla kilometrillä, kesällä noin 13 kilowattituntia, talvella yli 20. Vaikka hän maksaisi itse kaiken sähkön, ajaminen maksaisi keskimäärin vain noin kaksi euroa sadalla kilometrillä. Laasosen työnantaja tarjoaa työpaikalla ilmaiset sähköt, joten käytännössä hän ajaa sata kilometriä alle eurolla. Ilman työnantajan sähkötolppaa säästö olisi pienempi, mutta edelleen merkittävä. Yhdellä latauksella Laasosen auto kulkee satasen vauhdissa 100—120 kilometriä, ja kahdeksaakymppiä noin 150 kilometriä. Laasosella on kotona lataustolppa. Siinä akku latautuu tyhjästä täydeksi seitsemässä tunnissa. Tarvittaessa akkua voi ladata vaikka parkkihallien ilmaisissa pistokkeissa. Pikalatauspisteissä, joita on esimerkiksi ABC-asemilla, lataus kestää puoli tuntia. Petri Laasonen asuu omakotitalossa, joten lataus kotona on helppo järjestää. Lue koko uutinen:

