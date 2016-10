Uutinen

Etelä-Saimaa: Postimerkin päivää vietetään huomenna myös Lappeenrannassa — kaupunki saa omakuvapostimerkkiin kuntavaakunan Perjantaina 7. lokakuuta vietetään valtakunnallisesti postimerkin omaa nimikkopäivää. Tapahtumassa on mukana kaikkiaan 45 postin myymälää. Lappeenrannassa tapahtumapaikkoina ovat kauppakeskus Armadan alakerrassa Kauppakadulla sijaitseva postin myymälä sekä Harapaisentien myymälä. Paikallismerkkisarjan tiimoilta postimerkkeihin tulee vaakunat. Lappeenrannan kohdalla merkkiin tulee Villimies-vaakuna. 72 eri kuntavaakunaa pääsee postimerkkiin. Etelä-Karjalasta Lappeenranta on ainoa, joka on tuossa joukossa. Myös postimerkin päivän erikoisleima on käytössä. Erikoisleiman on suunnitellut Jukka Talari. Leimassa on tyhjä vaakunakilpi. Lappeenrannan Postimerkkikerho on mukana postimerkin päivän järjestelyissä. Armadaan tulee pieni näyttely, jossa esitellään vanhoja kuvapostikortteja Lappeenrannasta ja Saimaan kanavalta. Kortit ovat Pentti Kivistön korttikokoelmista. Kerholaisia on paikan päällä myös antamassa neuvoja keräilyharrastuksesta. He myös arvioivat yksittäisiä kohteita sekä merkki- ja korttikokoelmia. Kirkkosarjan tiimoilta julkaistaan merkki kuvalla 160-vuotiaasra Lappeen Marian kirkon kellotapulista. Postimerkki on tehty Veli-Heikki Niemisen ottaman valokuvan pohjalta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/06/Postimerkin%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20huomenna%20my%C3%B6s%20Lappeenrannassa%20%E2%80%94%20kaupunki%20saa%20omakuvapostimerkkiin%20kuntavaakunan/2016121342856/4