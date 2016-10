Uutinen

Etelä-Saimaa: Lentokentän Cumulukseen on luvassa kapselimajoitusta, Lappeenrannan hotelliin remontti Cumulukset ja Rantasipit ovat kohta yhtä suurta hotelliketjua. Yhdistyminen ja uusi brändi tuovat mukanaan remontteja, koska uuden Cumulus City & Resort -ketjun hotellien taso halutaan yhtenäistää. Lappeenrannan Cumulukseen remontti on luvassa tulevina vuosina. — Neuvottelut tiloista ovat käynnissä vuokranantajan kanssa, Restel Oy:n markkinointijohtaja Kati Litmanen sanoo. Etelä-Karjalan toinen ketjuun kuuluva hotelli on Imatran Valtionhotelli, jonka linnaosa remontoitiin vuonna 2005 ja kylpylähotelli 2009. Uuden hotelliketjun lippulaivaksi mainostetaan Vantaan lentokenttähotellia. Sinne on tulossa niin yhden hengen kapselimajoitusta kuin yli 15 hengen ryhmäosastoja. Palvelut on suunnattu lähinnä nuorisolle ja urheiluporukoille. Lentojen välillä vain muutaman tunnin unia tavoittelevat ovat myös kapseleitten kohderyhmää. Kapseleita on tarkoitus tarjota edulliseen, esimerkiksi 20 euron hintaan. Paria kiinalaisvalmisteista kapselia testataan jo Vantaalla, ja asiakkaitten käyttöön niitä on tulossa muutamia kymmeniä ensi vuoden puolella. Lue koko uutinen:

