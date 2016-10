Uutinen

Etelä-Saimaa: Laulaja Mikael Konttinen haluaisi harjoitella lentämistä Lappeenrannassa Laulaja Mikael Konttinen esiintyy Lappeenrannan kaupunginorkesterin (LKO) konsertin solistina tänään torstaina. Konsertti on nimetty kunnianosoitukseksi Frank Sinatralle. Konttinen esittää Vuosisadan (1900) ääneksi kutsutun tähden tuotantoa. Miten tuttua Sinatran tuotanto on sinulle? — Laulan sitä viikottain, kaikilla keikoilla, jos mahdollista. Soolokeikoilla jonkin verran, laivoilla ja muilla kansainvälisen yleisön keikoilla Strangers in the Night ja Fly Me to the Moon -tyyppisiä biisejä, jotka sopivat tanssijalan alle. — Big bandien ja sinfoniaorkestereiden kanssa Sinatra on ollut harvinaisempaa herkkua, mutta sitäkin mielekkäämpää, sillä hänen alkuperäiset levytyksensä on tehty isojen orkestereiden kanssa, ja ne soivat aivan eri tavalla. Mikä on suosikkibiisisi Sinatralta? — Tulevalla lentäjällä (toivottavasti) se jostain syystä on Come Fly with Me, mutta kyllä myös My Wayn alkusoitto pistää nöyräksi. Näillä kilometreillä sen tulkinta on haastava, mutta laulan sitä silti mielelläni. Olet menestyvä laulaja. Miksi haluat lentäjäksi? — Se on pikkupojan haave. Valmistuin Suomen Ilmailuopiston lentäjäkurssilta vuonna 2011 pahimman laman keskelle, jolloin lentoyhtiöt eivät rekrytoineet ketään. Nyt on lentäjähakuja taas päällä, ja lentäjiä tarvitaan. Jos siellä olisi saumaa itsellekin. Olet mukana Finnair Pilots Big Bandissa. Onko jalka jo yhtiön oven välissä? — Se on tiettävästi maailman ainoa lentäjistä koostuva big band. On vaikea sanoa, miten tulevaisuus muotoutuu, mutta kaikki lupakirjat ovat voimassa ja seuraan alaa. Opistoaikoina lensin Cessnalla Lappeenrannassa, jossa Finnairin uudet pilotit harjoittelevat säännöllisesti. Olisi mahtavaa olla joukossa, sillä eteläinen Saimaa on kaunis myös ilmasta. LKO:n Tribute to Sinatra -konsertti Lappeenranta-salissa 6.10. kello 19. Orkesteria johtaa Vytautas Lukocius. Sinatran ohella ohjelmistona on Aaron Coplandin ja Manuel de Fallan sävellyksiä. Lue koko uutinen:

