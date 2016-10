Uutinen

Etelä-Saimaa: Kehitysvammaisten työtoimintaa uudistetaan Etelä-Karjalassa — Kaksi työn seuraajaa vietti päivän Etelä-Saimaan toimituksessa Etelä-Saimaan toimituksessa oli torstaiaamuna tavallista suurempi miehitys, kun kaksi työn varjostajaa tutustui toimituksen arkeen. Lappeenrantalaiset Jyri Lind ja Mika Vapalahti seurasivat aamupäivän ajan, miten lehtijutut syntyvät. Työn varjostaminen on osa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socomin Yes We Can -hanketta. Sen tarkoituksena on uudistaa kehitysvammaisten työtoimintaa Etelä-Karjalassa. Projektipäällikkö Niina Turunen sanoo, että tavoitteena on antaa kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuksia osallistua tavalliseen työelämään. Nykyään työtä tehdään pääasiassa työ- ja päivätoimintakeskuksissa, mutta Turunen toivoo, ettei ihmisiä eristettäisi omiin keskuksiinsa. Kaikkien yritysten kannattaisi avata ovensa kehitysvammaisille ihmisille. Torstaina työn seuraajia oli liikkeellä yhteensä 40. Ihmisiä oli Etelä-Saimaan lisäksi muun muassa Imatrankosken K-supermarketissa, SaiPa-toimistossa, Lappeenrannan Prismassa ja Kopinsalmen eläinhoitolassa. Toimitustyöhön tutustunut Jyri Lind on normaalisti kutojana Laptuote-säätiöllä. Hän halusi nähdä, millaista toimituksessa on, sillä hän lukee paljon lehteä ja on ollut mukana tekemässä juttuja Laptuote-säätiön Kettu-lehteen. Lindin mukaan päivän kiinnostavin tapahtuma oli juttukeikka Kimpisen koululla. Siellä Lind seurasi, miten kulttuuritoimittaja Kati Pullinen haastatteli näyttelijä Pamela Tolaa. Haastattelun jälkeen Lind ja Vapalahti pääsivät Tolan kanssa yhteiskuvaan. Lind sanoo, että kuva täytyy ottaa huomenna mukaan töihin ja esitellä se muille. — Kyllä tämä voittaa tavallisen työpäivän. Lue lisää työn varjostajien päivästä perjantain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/06/Kehitysvammaisten%20ty%C3%B6toimintaa%20uudistetaan%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20%E2%80%94%20Kaksi%20ty%C3%B6n%20seuraajaa%20vietti%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20Etel%C3%A4-Saimaan%20toimituksessa/2016121342745/4