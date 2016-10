Uutinen

Etelä-Saimaa: Elokuun tax-free-piikki tylstyi syyskuussa — kiinalaiset ovat jo venäläisiä suurempi ostajaryhmä Verovapaan tax-free-kaupan myynti Etelä-Karjalassa lässähti syyskuussa alkuvuotta selvästi vilkkaamman elokuun jälkeen. Lappeenrannassa ja Imatralla käytiin tax-free-kauppaa vajaalla kolmella miljoonalla eurolla, kun elokuussa myyntiä oli reilusti yli neljä miljoonaa. Laskusta huolimatta syyskuu oli Imatralla ja Lappeenrannassa koko vuoden keskiarvokuukautta parempi. Tammi-syyskuussa tax-free-kauppa on laskenut Etelä-Karjalassa reilut 20 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Lappeenrannassa miinusta on 24 ja Imatralla 14 prosenttia. Tiedot perustuvat Global Blue -yhtiön tilastoihin. Ne kattavat vain yhtiön tax-free-järjestelmän kautta tehdyt ostot. Verovapaasta matkustajaviennistä yli puolet tapahtuu nykyään niin sanottuna invoice-kauppana, mikä jää tämän tilastoinnin ulkopuolelle. Koko maassa tax-free on alkuvuonna vähentynyt noin 14 prosenttia. Venäläisten ostosmatkailun romahdettua kiinalaiset tekivät syyskuussa jo koko maan tasolla venäläisiä enemmän tax-free-ostoksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/06/Elokuun%20tax-free-piikki%20tylstyi%20syyskuussa%20%E2%80%94%20kiinalaiset%20ovat%20jo%20ven%C3%A4l%C3%A4isi%C3%A4%20suurempi%20ostajaryhm%C3%A4/2016121343355/4