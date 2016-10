Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuorokauden ensimmäisinä tunteina rajan ylittää Imatralla vain 50 matkustajaa tunnissa—puolet suomalaisia Imatran rajanylityspaikan aukioloajan supistamisesta tehdään ratkaisuja marraskuun loppuun mennessä. Rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksen esikunnasta sanoo, että aukiolon rajoittaminen on osa keinovalikoimaa, jolla raja voi vastata sille asetettuun 15 miljoonan euron säästövelvoitteeseen. Rajavartiolaitos aloitti selvitysten tekemisen aukioloajoista vuosi sitten. Tarkastelussa ovat mukana kaikki rajanylityspaikat Imatralta pohjoiseen. — Olemme saneet kaikki lausunnot elinkeinoelämältä, kunnilta ja maakuntaliitoilta sekä yksittäisiltä kansalaisilta, ja pohdimme niiden perusteella eri vaihtoehtoja, Laosmaa sanoo. Lausuntojen peruslinja on ollut sama koko itärajan pituudella. Aukioloaikojen rajoittamista pidetään alueilla huonona asiana. Raja on selvittänyt yön tuntien liikennettä kahdessa kahdella kahden viikon mittaisella jaksolla. Ensimmäinen laskentajakso oli viime vuoden marraskuussa ja toinen heinäkuussa. — Käytännössä liikenne on ollut Imatrallakin erittäin hiljaista kello 23:n ja 7:n välillä, Laosmaa muistuttaa Kokonaisliikenne molempiin suuntiin putoaa alle 100 henkilöön keskiyöhön mennessä, ja nousee tälle tasolle vasta aamulla seitsemän jälkeen. Kerätyn tilastoaineiston perusteella venäläisiä matkustajia on yön tunteina kellon neljään asti keskimäärin parikymmentä. Tällä aikajaksolla suomalaisten matkustajien määrä on samalla tasolla. Sen jälkeen suomalaisten liikenne vilkastuu kaksinkertaiseksi. Imatran rajanylityspaikalla kokonaisliikenne on vilkkaimmillaan kello 11–18. Silloin tuntiliikenne nousee yli 300 matkustajaan. Rajavartiolaitoksen laskelmien mukaan suurimmat säästöt aukiolon rajoittamisesta saadaan Imatran ja Niiralan ylityspaikoilla. Imatralla henkilötyövuosissa laskettava säästö on enimmillään 12 henkilötyövuotta ja Niiralassa kahdeksan henkilötyövuotta. Laosmaan mukaan pohjoisemmilla asemilla henkilöstömenoissa laskettava säästö jää puoleen tästä. Aukioloajan rajoittaminen tuo säästöjä myös tullille, mutta ne jäävät pienemmiksi. Jos Rajavartiolaitoksen säästöt kohdistetaan itärajan maantieliikenteen kansainvälisille ylityspaikoille, 24 tunnin ylityspaikoiksi jäävät vain Vaalimaa ja Nuijamaa. Lue koko uutinen:

