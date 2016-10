Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutta laituria Pietarista Imatran venesatamaan Malli Imatran venesataman uusista laitureista on nähtävissä lähipäivinä. Satamaoperaattori New Port Imatra ryhtyi keskiviikkona asentamaan Pietarissa valettuja raskaselementtiponttoneja. Elementit korvaavat lähes 40 vuotta käytössä olleen vanhan 80 metrin laiturin, joka siirrettiin Puumalan Pistohiekalle syyskuussa. Uusi laituri koostuu kahdeksasta 12 metrin elementistä, joilla on painoa 11 tonnia. Elementit laskettiin veteen keskiviikkona, josta ne siirretään ankkuroitavaksi oikealle paikalleen. Uuden laiturin vasemmalle puolelle on tulossa laitapaikkoja suuremmille veneille. Laiturin suojaisempi oikea kylki on varattu poijupaikoille. Raskaamman laiturin lisäksi satamaan tulee syksyn betoniponttonien päälle rakennettavaa puunkantista laituria purjeveneille. New Port Imatra aloitti venesataman operaattorina tänä kesänä. Lue koko uutinen:

