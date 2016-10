Uutinen

Etelä-Saimaa: Urheilukaupan pudotuspeli alkoi loppuunmyynnillä Lappeenrannan Myllymäessä Urheiluvälinekauppa varautuu Lappeenrannassa kilpailun kiristymiseen. Keväällä Myllymäessä avattava XXL on saanut esimerkiksi Intersport-ketjun miettimään jatkoa. Ketju ei jatkanut enää Myllymäen myymälän vuokrasopimusta, ja liikettä tyhjennetään parhaillaan loppuunmyynnillä. — Kaupunkiin jää vielä toinen Intersport keskustaan, ja tässä haastavassa tilanteessa ketju on varmaan katsonut, että se riittää, Myllymäen Intersport-kauppias Lassi Ikonen arvioi. Ikonen sanoo olleensa valmis jatkamaan. — Mielelläni olisin jatkanut, mutta aina valinnat eivät ole omissa käsissä. Ikosen mukaan kansainvälisen urheilukauppajättiläisen XXL:n rantautuminen Lappeenrantaan on enemmän mahdollisuus kuin uhka. — Ajattelimme, että XXL olisi paras mahdollinen naapuri. Se tuo lisää liikennettä alueelle. Intersport Finlandin kenttäpäällikkö Markku Heinonen puolestaan arvioi, että XXL:n tulon myötä koveneva kilpailu yhdistettynä itäturistien katoon tekee tilanteesta liian haastavan. — Alueen oma väestöpohja ja markkinan suuruus ei ole kahdelle Intersport-kaupalle kannattava ainakaan tässä vaiheessa. Siksi emme olleet halukkaita jatkamaan vuokrasopimusta. Myllymäen Intersportista on irtisanottu viisi työntekijää. Kauppiaspariskunta puolestaan suuntaa pois Lappeenrannasta. Lue koko uutinen:

