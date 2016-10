Uutinen

Etelä-Saimaa: Tukkirekka rikkoutunut Kuutostiellä Parikkalassa — yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Tukkikuormassa ollut rekka on rikkoutunut Kuutostiellä Parikkalassa, Surumäen kohdalla. Rekasta valui noin kymmenen litraa moottoriöljyä tielle. Etelä-Karjalan pelastuslaitos on siivonnut öljyt tieltä, mutta rekka tukkii edelleen toisen ajokaistan. Kello 19.30 aikaan paikalle odotettiin hinausautoa, jotta rekka saataisiin kuljetettua pois paikalta. Tilanne alkoi noin kello 18 keskiviikkoiltana. Toistaiseksi yksi ajokaista on siis suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä paikalla. Juttua päivitetty 5.10. kello 19.34: Listätty Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta saadut tarkemmat tiedot tilanteesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/Tukkirekka%20rikkoutunut%20Kuutostiell%C3%A4%20Parikkalassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89yksi%20ajokaista%20suljettu%20liikenteelt%C3%A4/2016121341189/4