Etelä-Saimaa: Suomen suurin palokuntanuorten yöharjoitus viikonloppuna Lappeenrannassa — ajankohta vakiinnutetaan lokakuun toiseen viikonloppuun Lappeenrannan alueen sopimuspalokunnat järjestävät tulevana viikonloppuna palokuntanuorten yöharjoituksen. Harjoituksen maaliryhmävastaava Sami Kuukka Joutsenon palokuntanuorista kertoo, että harjoitus alkaa lauantaina 8. lokakuuta kello 12 ja päättyy sunnuntaina 9. lokakuuta kello 12. — Kyseessä on siis kestoltaan 24:n tunnin mittainen harjoitus, jossa palokuntanuoret toimivat kuten oikeat palomiehet työssään; nukkuvat paloasemilla ja lähtevät sieltä suorittamaan hälytystehtäviä. Tässä pääsee harjoittelemaan esimerkiksi toimimista rakennuspaloissa ja liikenneonnettomuuksissa. Lisäksi on myös ensivastetehtäviä, joissa pääsee harjoittelemaan ensiapua. Maaliryhmä on järjestänyt harjoitukset. Maaliryhmään kuuluu hälytysosastolaisia eli päälle 16-vuotiaita, ja ryhmässä on väkeä aina 70-vuotiaisiin saakka, Kuukka sanoo. Kaiken kaikkiaa harjoitukseen osallistuu noin 60 ohjaajaa ja 70 harjoitukseen osallistuvaa palokuntanuorta. Nuoret ovat 7—17 -vuotiaita. Vastaavanlainen harjoitus pidetään kerran vuodessa. — Yleensä loppuvuodesta. Nyt aiomme vakiinnuttaa harjoitusajankohdan lokakuun toiseen viikonloppuun. Kyseinen harjoitus on 20. perättäinen harjoitus joka järjestetään useamman palokunnan kesken. Harjoitus on myös Suomen suurin tällä hetkellä, Sami Kuukka jatkaa. Tapahtumapisteitä on useita. Harjoitus näkyy myös ulkopuolisille. — Jos toiminta herättää ulkopuolisissa epäilystä, että onko tämä mitään oikeaa, niin aina voi kysyä. Annamme kyllä mielellämme informaatiota, jos jotakin kiinnostaa tietää mitä on tekeillä, Kuukka vinkkaa. Lue koko uutinen:

