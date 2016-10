Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimian opiskelijat lähtevät ulkomaille ahkerasti — vaihto-opiskeluun on kannustettu Saimaan ammattikorkeakoulusta (Saimia) lähdetään ulkomaille innokkaammin kuin muista Suomen ammattikorkeakouluista. Viime vuonna ulkomaanjaksolla kävi runsas kolmannes Saimiassa tutkinnon suorittaneista. Esimerkiksi Mikkelistä ja Tampereelta vaihtoon lähti noin joka viides. Lappeenrannan teknillinen yliopisto taas sijoittuu viidenneksi, kun vertaillaan ulkomaanjaksolle lähteneiden määrää eri yliopistoissa. Viime vuonna oppilaitoksesta vaihtoon lähti runsas viidennes tutkinnon suorittaneista. Tiedot selviävät Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn vielä julkaisemattomasta tilastosta. Luvut on laskettu suhteuttamalla vaihtoon lähteneiden määrä tehtyjen tutkintojen määrään. Tutkintoihin on laskettu sekä alemmat että ylemmät korkeakoulututkinnot. Laskutapa pienentää yliopistojen prosenttilukuja, sillä yliopistossa suoritetaan yleensä kaksi tutkintoa. Tarkoituksena on vertailla eri korkeakouluja, joten esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston vaihtoon lähtevien todellinen määrä on tilastotietoa suurempi. Skinnarilan kampuksella kansainvälisyyteen on satsattu. Kansainvälisten palveluiden sihteeri Maarit Astikainen Saimaan ammattikorkeakoulusta sanoo, että tiettyihin kansainvälisiin koulutusohjelmiin kuuluu pakollisena osana vaihto-opiskelu. Kansainvälisten ja opintoasioiden johtaja Janne Hokkanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo, että opiskelijavaihtojen suosio on jatkuvasti kasvanut. Lähtemiseen kannustavat esimerkiksi apurahat ja opinto-ohjaus, johon yleensä kuuluu sopivan vaihtoajankohdan pohtiminen. Lue koko uutinen:

