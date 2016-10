Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa hankki AHL:ää ja KHL:ää kiertäneen kanadalaishyökkääjän SaiPa on tehnyt yhden kauden mittaisen sopimuksen kanadalaisen Brock Trotterin kanssa. 29-vuotias hyökkääjä saapuu Lappeenrantaan loppuviikosta. Viime kaudella Trotter pelasi Ruotsin Björklövenissä Allsvenskania ja teki 26 tehopistettä (6+20). Allsvenskan on Ruotsin toiseksi korkein sarjataso. Ennen Björklöveniä Trotter pelasi KHL:ää Riikassa ja Zagrebissa. AHL-kokemusta karttui Hamiltonissa, Portlandissa ja St. John’sissa. Trotter on pelannut myös kaksi ottelua NHL:ää Montreal Canadiensin paidassa kaudella 2009—2010. Kausina 2012—2014 Trotter ei pelannut niskaan ja selkään kohdistuneiden loukkantumisten vuoksi. Lue koko uutinen:

