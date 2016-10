Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahdella aloitti uusi apteekkari, Rautjärvelle sellainen on nyt hakusessa Ruokolahdella on tapahtunut apteekkarinvaihdos. Tänä maanantaina eukkopitäjässä aloitti apteekkarina Imatralla asuva Aarne Martinsén. Hän siirtyi tehtävään Imatrankosken apteekin proviisorin tehtävästä. Ruokolahden edellinen apteekkari Tommi Saarelainen siirtyi Loviisan apteekkiin. Rautjärvellä uuden apteekkarin etsintä on par´aikaa käynnissä. Simpeleen apteekkia pyörittänyt Kaisa Tuomaala aloitti syyskuun alussa Myllykeskuksessa Lappeenrannan 2. uuden apteekin apteekkarina. Rautjärven apteekkiluvan hakuaika päättyy Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimeassa 14. lokakuuta. Tuomaala on varautunut sukkuloimaan Simpeleellä vielä useiden kuukausien ajan. — Voi mennä maaliskuulle, ennen kuin uusi apteekkari pystyy aloittamaan. Pyrin nyt jakamaan aikaani sopivasti Simpeleen ja Lappeenrannan välillä, kertoo Tuomaala. Lue aiheesta lisää tämän päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/Ruokolahdella%20aloitti%20uusi%20apteekkari%2C%20Rautj%C3%A4rvelle%20sellainen%20on%20nyt%20hakusessa/2016521335760/4