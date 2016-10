Uutinen

Etelä-Saimaa: Raskas ajoneuvo rikkoutunut Kuutostiellä — yksi ajokaista suljettu liikenteeltä Raskas ajoneuvo on rikkoutunut Kuutostiellä Parikkalassa, Surumäen kohdalla.Tielle on valunut öljyä ja yksi ajokaista on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.Tilanne alkoi noin kello 18 keskiviikkoiltana.Etelä-Saimaa seuraa tilannetta. Lue koko uutinen:

