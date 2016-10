Uutinen

Etelä-Saimaa: Rakuunasoittokunta esiintyy enää harvoin sunnuntaisin Puolustusvoimien säästötoimista on ollut sekä hyötyä että haittaa Rakuunasoittokunnalle. Kaksi vuotta sitten 32-henkiseksi kasvanut orkesteri voi aiempaa helpommin järjestää kaikille avoimia konsertteja, mutta laajan toiminta-alueen hoitaminen vie aikaa. Ennen Rakuunasoittokunta keikkaili enimmäkseen Etelä-Karjalassa, nyt se soittaa myös Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa. — Matkat eri paikkakunnille vievät paljon aikaa. Monesti esiintymispaikka on myös niin pieni, että meidän täytyy esiintyä siellä puolikkaalla kokoonpanolla. Suuren orkesterin ääni ei mahdu joka paikkaan, sanoo soittokunnan päällikkö musiikkimajuri Riku Huhtasalo. Puolustusvoimat säästää euroja myös nipistämällä soittajien sunnuntailisistä. Tilaisuuksia on siirretty pyhäpäivistä arkipäiviin mahdollisuuksien mukaan. Rakuunasoittokunnan Lauluja sielusta-konsertti Lappeen Marian kirkossa ke 5.10. klo 19. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/Rakuunasoittokunta%20esiintyy%20en%C3%A4%C3%A4%20harvoin%20sunnuntaisin/2016121336312/4