Etelä-Saimaa: Rajanylitykset tipahtivat 5,9 prosenttia viime vuodesta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana 5 011 000 rajanylitystä. Liikennemäärä on edelleen laskussa edellisvuosiin verrattuna. Viime vuonna vastaavana aikana tehtiin yhteensä 5 325 000 rajanylitystä, eli laskua on 5,9 prosenttia. Edellisvuodesta laskua on jopa 29 prosenttia. Matkustajista oli viisumivelvollisia 3 664 000, eli noin 73 prosenttia. Viime vuonna vastaava määrä oli 76 prosenttia. Nuijamaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-syyskuussa 1 662 000 (1 808 000 vuonna 2015) ja Vaalimaalla 1 890 000 (1 900 000 vuonna 2015) rajanylitystä. Vainikkalassa tehtiin 345 000 (332 000 vuonna 2015) ja Imatralla 1 081 000 (1 250 000 vuonna 2015) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin puolestaan 15 100 (14 700 vuonna 2015) rajanylitystä. Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin syyskuussa kaksi väärennettyä passia. Rajavartiosto aloitti syyskuussa 23 esitutkintaa, joista seitsemän vaarallisen esineen hallussapidosta, neljä rattijuopumuksesta, kolme valtionrajarikoksesta sekä kolme törkeästä rattijuopumuksesta. Muita rikosnimikkeitä olivat muun muassa kätkemisrikos ja väärennys. Rangaistusvaatimusilmoituksia ja rikesakkomääräyksiä rajavartiosto kirjoitti syyskuussa yhteensä 223 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus, lievä ampuma-aserikos ja liikennerikkomus. Turvapaikkaa haki syyskuussa yksi henkilö rajatarkastuksen yhteydessä Vaalimaalla. Anastetuksi epäiltyjä ajoneuvoja havaittiin syyskuussa kaksi kappaletta. Rajavartiosto esti maahantulon syyskuussa 38 henkilöltä. Yleisimmät syyt olivat voimassa olevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantuminen. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani 19 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Lue koko uutinen:

