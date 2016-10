Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmen Soldiers of Odin -ryhmään kuuluvan henkilön epäilty pahoinpitelyasia syyteharkintaan Imatralla 6. maaliskuuta tapahtunut joukkopahoinpitelytapaus on edennyt syyteharkintaan. Kaakkois-Suomen poliisin tekemän esitutkinnan perusteella kolmen Jyväskylän alueelta kotoisin olevan miehen epäillään syyllistyneen yhteensä kolmeen eri asianomistajaan kohdistuneeseen pahoinpitelyyn ja yhteen lievään vahingontekoon. Asianomistajina ovat kaksi paikkakuntalaista miestä ja yksi nainen. Esitutkinnassa on käynyt selville, että pahoinpitelyn aikana epäillyt ovat olleet pukeutuneena asusteisiin, jossa on ollut Soldiers of Odin -teksti. Epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Esitutkinta on siirretty syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/Kolmen%20Soldiers%20of%20Odin%20-ryhm%C3%A4%C3%A4n%20kuuluvan%20henkil%C3%B6n%20ep%C3%A4ilty%20pahoinpitelyasia%20syyteharkintaan/2016521340345/4