Etelä-Saimaa: Joutsenoon yli 60 eritrealaista — Suomi on noudattanut hyvin EU-maiden sopimusta sisäisistä siirroista Joutsenon vastaanottokeskukseen saapui viime viikolla 62 eritrealaista turvapaikanhakijaa. He tulivat Suomeen sisäisellä siirrolla Italiasta. Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen sanoo, että osa turvapaikanhakijoista jää todennäköisesti Konnunsuolle ja osa majoitetaan muualle Suomeen. Tulijat käyvät läpi normaalin turvapaikkamenettelyn. Eritrealaisia pakenee kotimaastaan valtion epävakaan tilanteen takia. Saimaa 2 -tulosalueen johtaja Hanna Tikkala Maahanmuuttovirastosta sanoo, että yksi pitkään jatkunut ongelma on Eritrean yleinen asevelvollisuus. Se on määrittelemättömän mittainen, ja siihen voi sisältyä esimerkiksi pahoinpitelyä tai kidutusta. EU-maiden välisillä sisäisillä siirroilla tasataan jäsenmaiden turvapaikanhakijamääriä. EU-maat ovat sopineet keskenään, että jokainen maa vastaanottaa tietyn määrä turvapaikanhakijoita Italiasta tai Kreikasta ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä. Suomi on sitoutunut ottamaan vastaan 2078 turvapaikanhakijaa. Tähän mennessä Suomeen on tullut sisäisillä siirroilla noin 750 henkeä. Ylitarkastaja Pekko Vuorio Maahanmuuttovirastosta sanoo, että Suomi on täyttänyt kiintiötään hyvin, toisin kuin esimerkiksi Unkari ja Puola. Sisäisiin siirtoihin ovat oikeutettuja niiden maiden kansalaiset, jotka saavat koko EU-alueella 75-prosenttisesti suojelua. Tällaisia maita ovat muun muassa Syyria ja Eritrea. Suomessa tulijat sijoitetaan sinne, missä on riittävästi majoitustilaa tai vähän jonoa turvapaikkahakemusten käsittelyssä. Lue koko uutinen:

