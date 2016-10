Uutinen

Etelä-Saimaa: Huhtiniemen leirintäalue majoittaa matkailijoita myös ensi kesänä Hotellin rakentaminen Huhtiniemen nykyiselle leirintäalueelle Lappeenrannassa ratkeaa viimeistään 83 päivän kuluttua. Espoolaisen kiinteistösijoitusyhtiö Ultivistan pitää ilmoittaa vuoden loppuun mennessä Lappeenrannan kaupungille, käykö se rakentamaan hotellia vai ei. Kaupungin puolelta hotelliasiaa on hoitanut Ultivistan suuntaan kaupunginsihteeri Juha Willberg. Hän sanoo, että olipa päätös kumpi hyvänsä, leirintäalueen toiminta voi jatkua myös ensi kesänä. — Ultivistan toimitusjohtaja Sami Alatalo on kertonut, että heidän puoleltaan ei ole estettä leirintäalueen vuokrasopimuksen jatkamiseen myös ensi vuodeksi. Jos hotelli toteutuu, sen suunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen vie sen verran aikaa, että ensi vuonna alueella ei vielä tapahdu mitään. Leirintäalueen tulevaisuus ensi vuoden jälkeen riippuu Ultivistan hotellipäätöksestä. Loma-Oksa on pyörittänyt leirintäaluetta kaupungin vuokralaisena vuosikausia. Viimeiset vuodet on menty vuoden mittaisilla vuokrasopimuksilla, kun toiminnan jatkuvuudesta ei ole ollut varmuutta. — Viiden vuoden aikana on tehty vain pintaremonttia. Se alkaa näkyä paikkojen rapistumisena. Alue kaipaisi kunnostamista ja investointeja, Loma-Oksan toimitusjohtaja Riku Oksanen kertoo. Oksanen sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, että Ultivista haluaa käyttää harkinta-aikansa loppuun saakka. Hän ei itse juurikaan usko hotellin toteutumiseen Kaupunginsihteeri Willberg lähetti ennen kesälomia Ultivistalle kirjeen, jossa pyysi ilmoittamaan, käynnistyykö hotellihanke vai ei. Etelä-Saimaa kysyi samaa asiaa Ultivistalta maanantaina. Willberg kertoo, että Espoosta päin ei kuulunut mitään ennen maanantaita. — Tuolloin Ultivistan Alatalo ilmoitti, että he käsittelevät asiaa sisäisesti tässä kuussa, minkä jälkeen ovat meihin yhteydessä hankkeensa suhteen. Alatalo antoi Etelä-Saimaalle samansisältöisen vastauksen tiistaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/Huhtiniemen%20leirint%C3%A4alue%20majoittaa%20matkailijoita%20my%C3%B6s%20ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4/2016121336492/4