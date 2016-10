Uutinen

Etelä-Saimaa: Eläinlääkärin toimitilat ehostuivat Ruokolahdella — Parikkalassa avattiin uusi vastaanottopaikka Liisa Silakoski toi beagle Tinjan eläinlääkärin vastaanotolle tiistaina Ruokolahdella. Rauhallisesti Tinja antoi silmävaivansa tutkia: paikka oli tuttu, ja nyt vielä entistä ehompi. Ruokolahdella työskentelevä Imatran kaupungineläinlääkäri Päivi Pulkkinen on päässyt palaamaan Rasilan lääkäritalon korvaavista nurkista takaisin perinteisen vastaanottonsa puolelle. Peruskorjaus valmistui, ja tilaa tuli jonkin verran lisääkin. Se sopii hyvin talossa vuodesta 1990 aluksi Ruokolahden kunnanlääkärinä työskennelleelle Pulkkiselle. Entistä suurempi osa praktiikasta tulee tehtyä nimenomaan kiinteässä vastaanottopisteessä karjatilojen vähennyttyä pitäjillä. Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamarin mukaan eläinlääkäripalvelujen tarjonta ja saavutettavuus ovat Imatran seudulla nyt hyvällä mallilla. — Profiilia on käytännössä nostettu koko alueella, Suur-Hamari toteaa. Työnjako menee Suur-Hamarin mukaan niin, että kunnalliset eläinlääkärit hoitavat isot hyötyläimet sekä pieneläimiä sitä mukaa, kuin aikaa jää. Pieneläinten erikoishoito on enemmän Imatralla toimivan yksityispraktiikan alaa. — Näin palvelujen pitää toimiakin, Suur-Hamari näkee. Ruokolahdella eläinlääkinnän seudullinen isäntäkunta Imatran kaupunki ja ympäristötoimi ovat kunnan vuokralaisia Rasilassa Mutkapolku 6:ssa olevissa tiloissa. Parikkalassa eläinlääkärien uudet peruskorjatut toimitilat avattiin tiistaina. Vuokratilan osoite on Kannaksentie 4. — Kiitoksia kunnille, että tekivät tällaiset remontit. Näillä tiloilla kyllä pärjätään, Suur-Hamari sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/05/El%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rin%20toimitilat%20ehostuivat%20Ruokolahdella%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Parikkalassa%20avattiin%20uusi%20vastaanottopaikka/2016521336609/4