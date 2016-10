Uutinen

Etelä-Saimaa: Apu saatiin nopeasti paikalle palon sytyttyä rivitalossa Parikkalassa — ”Tässä oli ainekset pahempaan” Parikkalan kirkonkylällä keskiviikkoaamuna syttynyt tulipalo tuhosi rivitalon päätyasunnon täysin. Kunnan vuokra-asunnossa asunut iäkäs nainen ei ollut palon aikana asunnossa sisällä. Tulipalo saatiin rajattua yhteen asuntoon, mutta naapuriin levisi savun hajua. Rivitalossa on kaikkiaan kahdeksan asuntoa ja yhteensä asuntoja Suntionkadun rivitaloissa 28. Niissä asuu pääasiassa iäkkäitä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon piirissä olevia ihmisiä. Asunnoissa on palonilmoitinlaitteet. Tulipalon sattuessa hälytys menee suoraan hätäkeskukseen. Parikkalasta signaali lähti kello 8.42. Paikalliset palokunnat olivat nopeasti paikalla ja sammutus- ja raivaustöissä oli palokuntia Punkaharjua ja Joutsenoa myöten. Kunnan rivitalot on rakennettu 1970-luvulla ja niissä on palomuurit neljän asunnon välein. — Palokatkoja on tehty yläpohjaan jälkikäteen, kertoi päivystävä palomestari Petri Pätilä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta. Palossa oli aineksia pahempaakin tuhoon. Yksi palomiehistä kommentoi tilannetta toteamalla, että tätä on pelätty. Rivitaloissa asuu vanhoja ja muistisairaita ihmisiä. Millainen turvallisuusriski se on, Eksoten palvelupäällikkö Hanna Rönkkönen. — Aina pitää varautua siihen, että jotain voi sattua. Tulipalossa oli ainekset pahempaan, mutta onneksi toimittiin ripeästi ja selvittiin säikähdyksellä. Lue aiheesta lisää torstain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

