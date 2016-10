Uutinen

Etelä-Saimaa: Vastikään romaanin julkaissut Jouni Hynynen Ilta-Sanomille: Alatyylissä kiehtoo se, että se ärsyttää niin monia ihmisiä Kotiteollisuus-yhtyeen yrmeä laulaja-kitaristi Jouni Hynynen on kirjailija Jouni Hynysen vastakohta, selviää Ilta-Sanomien tiistaina 4. lokakuuta julkaisemasta Jouni Hynysen haastattelusta. Viime kuussa julkaistu Kadonnutta tavaraa etsimässä -esikoisromaani kertoo keski-ikäisestä muusikosta, jonka avioliitto on solmussa. Kustantajan sivuilla kirjaa kuvaillaan ”röyhkeän humoristiseksi kujanjuoksuksi”. Hynysen laululyriikat puolestaan vilisevät usein haudanvakavia ja raamatullisia kielikuvia. Lyriikoissa eletään epäonnistumisesta toiseen tarpoen. Hynysen kirjalliset teokset puolestaan on kirjoitettu kieli poskella. Ilta-Sanomien haastattelussa Hynynen pohtii ammatti-identiteettien välistä ristiriitaa toteamalla yksinkertaisesti ottavansa musiikin vakavammin. Musiikkiin on tullut suhtauduttua fanaattisesti aina ”pennusta lähtien”. — Kaikki on kuitenkin lähtenyt siitä liikkeelle, hän toteaa. Kirjailijuus on sitten vastapainoa Kotiteollisuuden ankaruudelle. Kikkelihuumori pääsee valloilleen. Alatyylissä Hynystä kiehtoo se, että se ärsyttää niin monia ihmisiä. — Lisäksi se, että teen itsestäni hölmön, on keino karkottaa itsestäni sellainen liiallinen kulturellius. Ajattelen lähtökohtaisesti niin, että jos olet nelikymppinen ja soitat rokkibändissä, niin onhan se tavallaan aika säälittävää. Itselläni kolkuttaa koko ajan takaraivossa, että tämä rokkihomma ei voi olla niin tärkeää. Hynysen syyskuuhun kuului muutakin kuin kirjan julkaisu. Hän avioitui naisystävänsä näyttelijä Mari Perankosken kanssa Lappeenrannassa Lappeen Marian kirkossa. Ilta-Sanomien kysymykseen avioliittoinstituution merkityksestä hän vastaa, että näkee sen hyvin romanttisena asiana. — Se on itselleni merkki ja lupaus siitä, että haluat elää jonkun toisen kanssa koko loppuelämäsi. Tuntui, että nyt oli sen aika. Halusin osoittaa olevani vakavissani, että nyt ei lähdetä pelleilemään. Kotiteollisuudelta tulee pian myös uutta musiikkia. Vieraan vallan aurinko -niminen albumi ilmestyy perjantaina 14.10. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/04/Vastik%C3%A4%C3%A4n%20romaanin%20julkaissut%20Jouni%20Hynynen%20Ilta-Sanomille%3A%20Alatyyliss%C3%A4%20kiehtoo%20se%2C%20ett%C3%A4%20se%20%C3%A4rsytt%C3%A4%C3%A4%20niin%20monia%20ihmisi%C3%A4/2016121334741/4