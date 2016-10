Uutinen

Etelä-Saimaa: Luonnonsuojeluliitto ihmettelee miksi saimaannorppaa ei lisätty Puruveden lajiluetteloon Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan ympäristöministeriö jarruttaa saimaannorpan suojelua kiistämällä pesinnän Puruvedellä.Luonnonsuojeluliitto on tyrmistynyt ympäristöministeriön ilmoituksesta, ettei saimaannorppa pesi Puruvedellä, eikä sitä siksi lisätä alueen Natura 2000 -lajiluetteloon nyt, kun verkoston tietoja täydennetään. Liitto muistuttaa, että norppa on palannut alueelle jo kymmenen vuotta sitten, ja norpan pesintä Puruvedellä on pitkään ollut vakiintunutta. Näin näki ministeriö itsekin vielä vuonna 2011, Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa todetaan. Norppa on aikoinaan metsästetty sukupuuttoon Puruvedellä, minkä vuoksi se ei aikaisemmin ole ollut nykyisin Naturaan kuuluvan alueen lajiluettelossa. Nyt tilanne on muuttunut.— Saimaannorppa on selkeästi palannut Puruvedelle ja pesinyt siellä usean vuoden ajan. Saimaannorppa on saatava alueen lajiluetteloon suojeluperusteeksi, jotta kantaa saataisiin vahvistettua, ja norpalle avautuisi mahdollisuus jatkaa elämistä alueella, sanoo Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen tiedotteessa. Lue koko uutinen:

