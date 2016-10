Uutinen

Etelä-Saimaa: Jässin kiinteistökohtainen jätevesineuvonta päättynyt tältä vuodelta Imatran seudulla — jatkossa neuvot kysyttävä puhelimessa tai sähköpostilla Jässi-Jätevesihankkeeseen liittyvä kiinteistökohtainen jätevesineuvonta kesäajan 2016 osalta on päättynyt, hanke tiedottaa. Neuvontaa saa kuitenkin edelleen puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Suomen Kylätoiminta ry:n Jässi-Jätevesihanke on toiminut Imatran seudulla nyt viisi vuotta. Se on antanut Imatran seudun haja-asutusalueiden kiinteistön omistajille puolueetonta, maksutonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa. Hankealueeseen kuuluu Imatran lisäksi Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Hankkeessa on työskentellyt kaksi kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä tehnyttä jätevesineuvojaa, jotka olivat kesällä myös tavattavissa monissa kesätapahtumissa. Ruokolahdelta neuvonta-alueina olivat tänä vuonna Riitjärvi, Savonkaita, Ihalanjärvi, Suur-Jukajärvi ja Immalanjärvi. Rautjärven vastaavat olivat Nurmijärvi, Kankainen, Latvajärvi, Kostamo, Untamojärvi, Herajärvi ja Ridalampi sekä Lahdenkylän pohjavesialue. Imatralla neuvontaa annettiin Immalanjärven ranta-alueilla. Kiinteistökäynnit kohdentuivat ranta-alueille. Kesän aikana tehtiin kaikkiaan noin 430 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä. Neuvonta on kohdentunut erityisesti ranta- ja pohjavesialueiden vesiensuojeluun, sillä näillä alueilla jätevesien käsittely on erityisen tärkeää. Neuvontamateriaalia ja jätevesitietoa löytyy lisää hankkeen kotisivuilta osoitteesta www.jatevesihanke.fi/imatra. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/04/J%C3%A4ssin%20kiinteist%C3%B6kohtainen%20j%C3%A4tevesineuvonta%20p%C3%A4%C3%A4ttynyt%20t%C3%A4lt%C3%A4%20vuodelta%20Imatran%20seudulla%20%E2%80%94%20jatkossa%20neuvot%20kysytt%C3%A4v%C3%A4%20puhelimessa%20tai%20s%C3%A4hk%C3%B6postilla/2016521336608/4