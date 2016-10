Uutinen

Etelä-Saimaa: Isot asiat etenevät hyvällä tahdolla Teinikäisenä Saara Järvenpäällä oli yksi suuri rakkaus ylitse muiden. Tällä nuoren tytön lemmikillä oli myös nimi hevosta myöten, Jumbo. — Tiedät varmaan ne vaunuhevoset, jotka mainoksissa vetävät Koffin olutvankkureita. Jumbo oli rakenteeltaan samankaltainen puolalainen kylmäverinen. Se painoi yli 800 kiloa, Järvenpää kertoo. Jumbo oli nuoren hevostytön hoitohevonen valkeakoskelaisella tallilla. Tytön suru oli suuri, kun hän kuuli, että hevonen myydään. — Eräänä päivänä äiti ja isä pyysivät minua tallille katsomaan Jumbon uutta omistajaa. Hevosen kaulassa oli lappu ja siihen oli kirjoitettu minun nimeni. Tänään Järvenpää on Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtajana ja Saimaan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana paljon vaalijana Etelä-Karjalassa ja koko Kaakkois-Suomessa. Lemiläiset ovat oppineet tuntemaan Järvenpään myös kyläaktiivina, joka yhdessä muiden vanhempainyhdistyksen jäsenten kanssa teki hienon kampanjan Kuukanniemen kyläkoulun puolesta. — Me pidimme meteliä sen koulun puolesta. Emme olleet ketään vastaan, Järvenpää kertoo, miten vanhempainyhdistys ajoi kylän ja kyläläisten kannalta tärkeää hanketta. — Tärkeätä on perustella oma kanta ja antaa myös eri mieltä oleville vapaus tuoda esiin oma kantansa. Me ymmärsimme myös hyvin kunnan talouden realiteetit, hän jatkaa. Koulukeskustelun kriittisessä vaiheessa vanhempainyhdistyksen aktiivit kirjaisivat omat perustelunsa kyläkoulun puolesta adressiin ja keräsivät sen tueksi viidessä päivässä 850 allekirjoitusta. — Kuukanniemi on kuitenkin aika pieni kylä. Koululaisten vanhempien perustelut koulun tarpeellisuudesta vakuuttivat lopulta myös Lemin kunnan päättäjät. Parhaillaan kuukanniemeläiset keräävät rahaa, jolla on tarkoitus hankkia ainakin opetusvälineitä ja pihakalusteita uuteen kouluun. — Keräyslupa on voimassa helmikuun loppuun 2018. Tähän mennessä keräys on tuottanut jo yli 9 000 euroa. Toiset ovat antaneet rahaa keräykseen kuukausittain, toiset ovat lahjoittaneet isojakin summia kerralla. Järvenpään mukaan kunnallinen demokratia toimii ainakin Lemillä ihan hyvin. Itsehallinto ei kuitenkaan voi olla vain sitä, että vaaditaan ja odotetaan valmista. Pitää myös tehdä itse ja olla aktiivinen. — Tällaista omatoimisuutta haluan opettaa myös lapsilleni. Järvenpää käy yhä ratsastamassa ja hoitaa kuntoaan juoksemalla. Suuren siivun kahden tyttären äidin vapa-ajasta vievät lasten harrastukset. — Vanhempi työtöistä pelaa jalkapalloa FC-LaPa:ssa, nuorempi harrastaa uintia. Lue koko uutinen:

